Denizli’de okullar arası "Sıfır Atık" yarışması düzenleniyor

Türkiye’nin "En temiz’’, "En çevreci" ve "En sağlıklı" kenti unvanı bulunan, sıfır atık konusunda ise birçok çalışma ile ilklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 113 gönüllü okulun katıldığı "Sıfır Atık" yarışması düzenliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi çevre temizliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için il genelinde 113 gönüllü okulun katıldığı sıfır atık yarışması düzenliyor. Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen yarışmada 52 İlkokul, 45 ortaokul ve 16 anaokulu olmak üzere toplam 113 okul öğrenci başına en fazla geri dönüşüm atığı toplayarak dereceye girmek için mücadele ediyor. 15 Mayıs 2022’de sona erecek yarışma ile atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.

3 ayrı kategoride yarışacaklar

Yarışmaya katılan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olarak kategorilere ayrılmış olan okullar arasından en fazla geri dönüşüm atığı toplayan ilk üç okula ve her kategoride eğitim ve öğretim gören her bir öğrenci başına en fazla geri dönüşüm atığı toplayan okullara hediyeler verilecek. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenecek programda dereceye giren okullara dizüstü bilgisayar, zeka oyun seti, masa tenisi takımı ve oyun topu seti verilecek.