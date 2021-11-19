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Denizli’de okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli’de eğitim öğretim başladıktan sonra gerçekleştirilen faaliyetler ve ara tatil sonrası yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla 53 okul ve kurum müdürüyle beraber toplantı yapıldı.

DENİZLİ 19.11.2021, 09:15
Denizli’de okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli’de eğitim öğretim başladıktan sonra gerçekleştirilen faaliyetler ve ara tatil sonrası yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla 53 okul ve kurum müdürüyle beraber toplantı yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı 6 Eylül tarihinden bu yana gerçekleştirilen faaliyetlerin ve ara tatil sonrası yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla; Denizli’nin tüm ilçelerinden 53 okul ve kurum müdürünün katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Buldan Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlık etti.

Mesleki eğitime verilen önemin Denizli’nin geleceğine ışık tuttuğunu vurgulayan Müdür Ekici, “Bakanlığımızın mesleki eğitim adına yaptığı her yeni açılım, bizlerin mesleki eğitime olan inancını daha da perçinliyor. Bizler inandıkça da mesleki eğitim adına geliştirilen projelerin hem niteliği hem de niceliği yükselen bir ivme kazanıyor. Mesleki eğitim; bir şehri ya da bir ülkeyi zamanının da ötesine, daima ileriye taşıyacak önemli bir enstrümandır. Meslek Liselerimizin ülke ekonomisine olan katkıları, her yıl bir önceki yıla göre katlanarak artıyor. Ekonomiye katkı sunan Meslek Liseleri yüzdelik artış göstermekte, bu süreçte emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerin gösterdikleri gayretin farkındayız ve önemsiyoruz. Eğitim yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin sahada yaptıkları çalışmalar ve sektörle kurulan iyi ilişkiler sayesinde; ‘Mesleki Eğitimde Biz de Varız’ diyebilen şehirlerin önde gelenlerinin arasında yer aldık” dedi.

Müdür Ekici, konuşmasının ardından, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 53 okul ve kurum müdüründen AR-GE, ÜR-GE çalışmaları ile sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model ve tasarım başvuruları hakkında bilgiler aldı. Toplantıda ayrıca Bakanlığın 1000 Okul Projesi, öğrenci başarısını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, mesleki yönlendirme ve mesleki eğitim tanıtım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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