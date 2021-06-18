Denizli’de muhtelif mahallelerde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Akhan, Karşıyaka ve Aktepe Mahallesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; “İçme suyu iletim hatlarında çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında Akhan, Karşıyaka ve Aktepe Mahallesinde planlı su kesintisi olacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” denildi.