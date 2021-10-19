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Denizli’de muhtarlar günü törenle kutlandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, ilçe protokolünün ve Çameli’de görevli 31 mahalle muhtarının katılımı ile kutlandı.

DENİZLİ 19.10.2021, 13:23
Denizli’de muhtarlar günü törenle kutlandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, ilçe protokolünün ve Çameli’de görevli 31 mahalle muhtarının katılımı ile kutlandı.

Yerel Demokrasinin vazgeçilmez unsuru 1829 yılına dayanan en eski müessesesini oluşturan muhtarlık kutlama programı Atatürk Büstüne muhtarların çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Çameli’de muhtarlık yapanlar adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Akpınar Muhtarı Hasbi Kaya yaptı. Kaya, yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi Muhtarlar demokrasinin en küçük yapı taşıdır. Bu anlamda burada görev yapan muhtarlar olarak,19 Ekimi bizlerin günü olarak tayin eden değerli devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlar vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve cumhuriyetimiz tarihi boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcileri olmuşlardır. Halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir” dedi.

Çameli Belediye Parkında ilçe protokolü ile mahalle muhtarları çay eşliğinde sohbeti sonrası kutlama programı son buldu.

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