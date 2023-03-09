Denizli’de misafir edilen depremzede kadınlar yalnız bırakılmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Denizli Yüksek Öğrenim KYK’da misafir edilen depremzede kadınlar ile bir araya geldi, bu özel günde onları yalnız bırakmadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Denizli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan depremzede kadınları ziyaret ederek, bu özel günde onları yalnız bırakmadı. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Değirmenci ve beraberindekiler burada bulunan kadınlara günün anısına kırmızı karanfil hediye etti. Kadın Meclisi Başkanı Özen yaptığı konuşmada, bu özel günü yüzyılın afetinde hayatını kaybeden kadınlara ithaf ettiklerini ifade ederek, deprem bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın selamını iletti. “Acınız, acımızdır, paylaşacağız” diyen Özen, “Sizlerin yüzlerini gülerken görmek bizleri çok mutlu edecek. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden kadınlar dualarla anıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci de, bu özel günde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Denizli’de misafir ettikleri depremzede kadınlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Değirmenci, “Sizler için elimizden gelenin en iyisini, en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği kalıcı konutlarınız memleketlerinizde yapılacak. Allah’ım tekrarını yaşatmasın” diye konuştu. Konuşmaların ardından depremlerde hayatını kaybeden kadınlar dualarla anıldı.

Depremzedeler için çalışan kadınlara kırmızı karanfil

Programın ardından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde afetzedeler için görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeli kadınlara günün anısına kırmızı karanfil hediye edildi.