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Denizli’de Milli Şair Ersoy unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez’in Milli Şair’in hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" adlı oyunu Denizlililerle buluşturdu.

DENİZLİ 12.03.2022, 16:27
Denizli’de Milli Şair Ersoy unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez’in Milli Şair’in hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" adlı oyunu Denizlililerle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanat ve kültür etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda sevilen sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı’nı anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyunu sahnelendi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. Yıldönümünde gerçekleşen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut, Ömer Faruk Özer ile davetliler katıldı. Sevilen tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez’in kaleme aldığı ve sahnelediği oyuna gelen tiyatro severler, usta oyuncunun başarılı performansını hayranlıkla izledi.

“İstiklal Marşı; çağları aşan bir şiirdir”

Çok sayıda davetlinin katıldığı tiyatro oyunu sonrası bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, usta oyuncu Ahmet Yenilmez ve oyuna gelen misafirlere teşekkür etti. Değirmenci, “Hakikaten içinden geçtiğimiz ahval ve şeraiti çok güzel anlattınız. Bizler de bu duygu dolu tiyatro oyununuzla milli mücadelenin kazanıldığı günleri hep beraber tekrar yaşamış olduk. Mehmet Akif, öyle bir marş yazdı ki, İstiklal marşımız; Türk milletinin bağımsızlık aşkını, yokluk içerisinde gösterdiği kahramanlığı, içinde imanı, sevgisi olan Türk toplumunun yaşadığı zorlukları, geleceği de kapsayan ve çağları aşan bir şiirdir ” diye konuştu.

“Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”

Başkanvekili Değirmenci, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Milli Mücadele kahramanımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yılı dolayısıyla yaptığımız programa katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

Usta oyuncudan Müftü Ahmet Hulusi Efendi sinema filmi müjdesi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez ise konuşmasında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin milli mücadele ateşini yaktığı Denizli’de bir müjde vererek, 2023 yılında Müftü Ahmet Hulusi Efendi adına bir sinema projesi gerçekleştireceğini ifade etti. Yenilmez, “Müftü Ahmet Hulusi Efendi olmasaydı Milli Mücadele başlayabilir miydi. Çok araştırdım, Bazı belgeler buldum, Akif O’nu çok seviyordu. İnşallah 2023 yılında Türkiye’yi Müftü Ahmet Hulusi Efendi sinema filmi ile buluşturmak istiyorum. Bu güzel günde sizlerle bir araya geldim, davetiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkanvekili Ali Değirmenci günün anısına sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez’e horoz plaketi takdim etti.

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