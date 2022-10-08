Denizli’de Mevlit kandilinde camiler doldu

Denizli’de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkezefendi Müftülüğü, Bereketli Mevlana Camiinde Mevlit Kandili programı düzenledi. Programa İlçe Müftüsü Talat Özmet ve İlçe Şube Müdürü Adem Unsal, Bilal Arslan Diyanet Gençlik Merkezinde eğitim görmekte olan yüzlerce öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Bilal Raslan Gençlik Merkezi öğrencilerinin kuran ve ilahi tilaveti ile başladı. Ardindan İlçe Müftüsü Talat Özmet gecenin anlam ve önemini anlatan vaazda bulundu. Namazdan sonra camiye gelme yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Daha sonra camiye gelen tüm öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.