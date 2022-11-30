Denizli’de kültür buluşmaları sürüyor

Denizli’de ‘Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları’ programının bu haftaki konuğu yoğun istek üzerine bir kez daha eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programı çerçevesince Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı çerçevesinde daha önce Büyükşehir Belediyesinin konuğu olup yoğun ilgi gören kişisel gelişimci, eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya bir kez daha sevenleriyle buluşacak. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşecek programa Denizlililerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Siyah Pantolon, Aramızda Kalsın, Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı, Yüreğime Dokunan Eller, Kendini Yeniden Başlat, Asla Vazgeçmedim, Sen Hiç Kendini Yaşadın mı? adlı milyonları derinden etkileyen kitaplarının yanı sıra katıldığı tv programlarında anlattığı hikaye ve anekdotlarla geniş kitlelerin tanıdığı isim olan eğitimci yazar Kapaklıkaya, aile ilişkileri ve iletişim sorunlarına ışık tutacak.

Kapaklıkaya, büyükşehir ve milli eğitim personeli ile buluştu

Öte yandan Genç Denizli Sohbetleri ile liseli öğrencilerle bir araya gelen eden eğitimci yazar Kapaklıkaya 5 gün sürecek programının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ personeli ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli personel ve öğretmenlerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programlara katılan Başkan Osman Zolan, eğitimin ve bilgiyi öğrenmenin sonu olmadığını dile getirerek, “İşimizi en iyi şekilde ve en üst düzeyde yapmak için gayret sarf ediyorsak da, yeni bir yol, motivasyon ve yöntem öğrenmenin hiçbir mahsuru yoktur. Hocamıza davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.