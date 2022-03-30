Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Üretime katkı sağlayıp vatandaşların daha da mutlu olmasını istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Üreten insanımızın işini kolaylaştırmak ve daha da bol kazanç sağlamasına öncülük yapmak gerekiyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılığa destek vermek amacıyla hayata geçirdiği “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma” projesi işbirliği protokolü imzalandı. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirilen projenin imza protokolü Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapıldı. Protokol törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran ve beraberindekiler katıldı. İmza töreninde Başkan Zolan’ın bugüne kadar her zaman yanlarında olduğunu belirten Erkaya, “Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında oldunuz. Bugün de aynı şekilde projeleri kabul ettiniz. Ben sizlere ve Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu projenin faydaları çok daha büyük olacak”

Başkan Zolan ise bugün güzel bir işin daha altına birlikte imza atacaklarını belirterek, “İmzanın güzelliği, üreten çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza güç vermek, katkı sağlamaktır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üreten insanımızın işini kolaylaştırmak ve daha da bol kazanç sağlamasına öncülük yapmak gerekiyor. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok projenin altına imza attık. Yürüyüşümüz aynı şekilde devam ediyor. Denizli’nin küçükbaş hayvancılık üretiminde potansiyeli olan bir şehirdir. Koyun ve keçi sürüleri olan üreticilerimizin sürülerinin ırklarının yenilenmesi gerekiyor. Belli dönemlerde sürünün içerisine katılacak koç veya tekeler taze kan olacaktır. Üreticilerimize 2’şer koç veya 2’şer çepiç vereceğiz ancak bu projenin faydaları çok daha büyük olacak. Yeni doğacak yavrular ırk ve verimlilik anlamında daha da katkı sağlayacak” dedi.

“Üreticilerimizin daha sağlıklı sürülere kavuşmasını hedefliyoruz”

Başkan Zolan, “Üretime katkımız olsun, insanlarımız daha da mutlu olsun istiyoruz. Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz. Buna vesile olduysak ne mutlu bize. Meralarımız besicilikte maliyeti sıfıra yaklaştıran bir husustur. Bu noktada meralarımızı daha verimli hale getirmek üzere yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bu projemizle de şehrimizde küçükbaş hayvan verimliliğini daha da artırarak üreticilerimizin daha sağlıklı sürülere kavuşmasını hedefliyoruz. Projeye emek veren Tarım ve Orman İl Müdürümüze, çalışanlarına, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve İl Müdürü Erkaya tarafından imzalandı. Protokolle 150 aileye 2’şer baş koçluk toklu ile 50 aileye de 2’şer baş tekelik çepiç hibe verilecek.