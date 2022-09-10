Denizli’de kronik hastalıklar konusunda bilgilendirme yapıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftasında kronik hipertansiyon, diyabet ve obezite hastalıklarda tarama ve izlemlerin önemine dikkat çekerek, tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştirdi.

Ülkemizde bu yıl Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri için ‘Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler’ tema olarak belirlendi. Bu doğrultuda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bayramyeri Meydanında açılan stantta sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durma gibi konularda bilgi verilerek tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de Bayramyeri Meydanında açılan stantı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında sağlık çalışanlarından bilgi aldı. Stantı ziyaret eden vatandaşlara halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda bilgilendirme yapan Uz. Dr. Berna Öztürk; “Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler düzenledik. Merkez ve ilçe sağlık tesislerimizde, kamu kurumlarında, okullarda, halkımızın kalabalık olduğu Pazar yerlerinde sağlık çalışanlarımız tarafından açılan stantlarda kronik hastalıklarda tarama ve izlemleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bu çalışmalarda toplumda sağlık bilincinin arttırılması, koruyucu hekimliğinin ön plana çıkması ve hastalıklar meydana gelmeden tespit edilebilmesini amaçladık. Tansiyon, şeker, obezite gibi hasların kan şekeri, kilo ve kan basıncını kontrol altında tutmaları için bağlı oldukları aile hekimlerine tarama ve izlemlerini yaptırmaları için yönlendirmelerde bulunduk” dedi.