Denizli’de korona virüs tedavisi gören 1 kişi öldü
DENİZLİ’DE BİR DÜĞÜNDE KORONA VİRÜSE YAKALANAN 66 YAŞINDAKİ ADAM TEDAVİYE ALINMASININ ARDINDAN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ. ÖTE YANDAN SOĞUK HAVA DEPOSUNDA ÇALIŞAN 10 KİŞİNİN İSE TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ.(66-SÜLEYMAN ÖDEMİŞ)
Denizli’de bir düğünde korona virüse yakalanan 66 yaşındaki adam tedaviye alınmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta mahallede düzenlenen bir düğüne katılan 66 yaşındaki Süleyman Ödemiş, rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran Ödemiş, korona virüs testi yapılması ile durumunun pozitif olduğu ve karantina altına alındığı belirtildi. Hastanede tedavi gören Ödemiş, karantinanın 3’üncü gününde hastalığından dolayı vefat ettiği öğrenildi. 8 Eylül 2020 Salı günü vefat eden Ödemiş, defnedildi. Temasta bulunduğu belirlenen yaklaşık 15 kişi ise evde karantinaya alındığı öğrenildi.
Öte yandan, Çal ilçesinde bulunan İsabey Mahallesi’nde ise sebze-meyvelerin saklandığı soğuk hava deposunda çalışan 10 kişinin ise korona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddia edildi.
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