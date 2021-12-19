Denizli’de korana virüs oranları korkutuyor

Geçtiğimiz günlerde 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasında ilk 10 il arasında giren Denizli’de yeni açıklanan vaka verilerinde aynı seyirde devam etmesi tedirgin etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık insidans haritasını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka yoğunluğu" tablosunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Koca’nın bir önceki paylaşımında Denizli en çok vaka artışının yaşandığı ilk 10 il arasında yerini aldı. Denizli’de yeni açıklanan oranlar ile kıyaslandığında aynı seyirde devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir önceki tabloya göre Türkiye’de, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren iller Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu. Yeni açıklanan verilere göre Denizli 4-10 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 249,20 olarak görülürken, aşılama oranı ise yüzde 81.8 olarak görüldü.