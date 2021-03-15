Denizli’de konut satışları yüzde 40.9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de konut satışları yüzde 40.9 azalırken, Türkiye genelinde yüzde 1.1’lik payla 23. sırada yer aldı.

TUİK Denizli Konut Satışları 2021 Şubat aynının istatistiklerini yayımladı. Denizli’de konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 oranında azalarak 869 oldu. Bu satışların 266’sı ilk satış, 603’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,1’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 73,2 azaldı

Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,2 oranında azalış göstererek 184 oldu. 184 ipotekli satışın 55’i ilk satış, 129’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 14 bin 669 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,1 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 12,6 azaldı

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 oranında azalış göstererek 685 oldu. Bu satışların 211’i ilk satış, 474’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 66 bin 553 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.