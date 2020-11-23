Denizli’de kısıtlamalarda sokağa çıkan gence 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde denetimler kapsamında vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildi. Korona virüs tedbirleriyle birlikte saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında paket servisçilerden, işçilere kadar tek tek sorgulama gerçekleştirildi.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Kasım 2020 Pazartesi günü 05.00’te sona ermesi ile birlikte 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek kısıtlamalar devam edecek. Kısıtlamalardan sadece üretim, imalat, ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulurken, bazı dükkanlar paket servisi yapmaya devam edeceği belirtildi. Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve kentin işlek polis ekipleri, tedbirler kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Sokakta bulunan vatandaşlar, araçlar ile sürücüler kontrol edilirken genellikle paket servis, sağlık çalışanları ve görevliler olarak çıktı. Bir işletme sahibi ise dükkanını kapattığını ve eve gittiğini söyledi.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasında 28 yaşındaki genç C.H., hava almak için çıktığının evinin ise yakın olduğunu söyledi. Polis ekipleri, C.H’ye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.