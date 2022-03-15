Denizli’de kırsal kalkınma hamlesi sürüyor

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma” projesi kapsamında 200 aileye 2’şer adet olmak üzere toplamda 400 adet damızlık koç ve keçi hibe edecek.

Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınma konusunda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için önemli bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Genel Toplantısı’nın 7’nci gündem maddesinde “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma” projesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edilen gündem maddesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 150 aileye 2’şer baş koçluk toklu ile 50 aileye de 2’şer baş tekelik çepiç verilmesi kararı alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayvancılık ile uğraşan ve gerekli şartları taşıyan aileleri destekleyeceği proje için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile protokol imzalanacak.

"Kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam edeceğini vurguladı. Başkan Zolan, "Projemizle 150 aileye 2’şer baş koçluk toklu, 50 aileye de 2’şer baş tekelik çepiç verilecektir. Bunlar damızlık şeklindedir ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza verilecektir. Nesillerin düzelmesi ve verimin artması amacıyla yapılacak olan çalışmalarımızı Tarım İl Müdürlüğümüzle koordinasyonlu olarak yapacağız. İnşallah Denizlimizde tarım ve hayvancılığa da katkı sağlamış oluruz. Çiftçilerimize destek verme konusunda güzel bir karar olacak. Kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.