Denizli’de kara para aklama operasyonu

Denizli’de terörizmin finansmanı ve para kara aklama operasyonunda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli’de güvenlik güçleri, 24 Ekim 2022 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.