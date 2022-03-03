Denizli’de kar kalınlığı 15 santime ulaştı

Denizli’de dün sabah saatlerinde buyana etkili olan yağışın ardından yüksek kent kesimlerdeki ilçe merkezlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Dün akşam yoğun çalışmalar sonucu kısa sürede ulaşıma açılan Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarında ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Denizli’de bahar mevsiminin ilk günlerini kar yağışıyla karşıladı. Geçen yıl son yılların en kurak sezonunu yaşayan Denizli’de Ocak ve Şubat aylarında ise son 10 yılın en soğuk ve en şiddetli günleri yaşanmıştı. Denizli’de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizli - Antalya karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, Kale ilçesindeki yoğun yağış nedeniyle Denizli - Muğla karayolu ulaşıma kapatıldı. Her iki yol da ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede tekrar ulaşıma açılırken; kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı güzergahlarda önemini almayan sürücülerin geçişine izin verilmiyor.

Geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en şiddetli kar yağışını yaşayan Denizli’de, baharın başladığı Mart ayında dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Başta Çameli, Kale, Tavas, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Buldan gibi yüksek kesimler olmak üzere il genelinde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yüksek kesimlerde yer alan ilçe merkezlerinde 15 santimetreye kadar yükselen kar kalındığının, kırsalda ise 40 -50 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybetmesi beklenen Denizli’de yarın mevsim normallerinde bir gün yaşanacağı, hafta sonundan itibaren ise yeni bir kuvvetli yağışın il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.