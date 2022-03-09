Denizli’de kanser farkındalık eğitimi düzenlendi

Sağlık alanında yaptığı yatırım ve eğitim çalışmalarıyla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çağımızın amansız hastalığı kansere yönelik farkındalık eğitimi düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, çağımızın amansız hastalığı kanserin türlerinden olan meme, serviks ve kolon kanseri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kadın personele yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen eğitime Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Yelda Çetin, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Kanser Tarama Birim Sorumlusu Dr. Emel Dikbaş, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kadın personel ve davetliler katıldı. Dr. Emel Dikbaş, eğitimde kanserden korunmak amacıyla neler yapılması gerektiği, kanser çeşitleri, kanserin erken teşhisinin önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Kanser Erken Teşhiş, Tarama Eğitim Merkezi, KETEM’in önemi hakkında konuşan Dr. Emel Dikbaş, farkındalık eğitimine katılan personele en yakın KETEM’e rutin aralıklarla kontrole gelmelerinin hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Büyükşehir, farkındalık eğitimlerine önem veriyor

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Yelda Çetin ise, eğitim sonunda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Emel Dikbaş’a teşekkür ederek, kanserin erken teşhisin önemi üzerine farkındalık oluşturduklarına inandığını belirtti. Hizmet içi farkındalık eğitimlerine ağırlık verdiklerine değinen Çetin, özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.