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Denizli’de kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı
DENİZLİ KENT GENELİNDE KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA İLGİLİ ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİREN DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ARANAN TOPLAM 3 ŞÜPHELİ ŞAHISI YAKALAYIP HAKLARINDA ADLİ İŞLEM YAPTI.
DENİZLİ 07.09.2020, 15:34
Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan toplam 3 şüpheli şahısı yakalayıp haklarında adli işlem yaptı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik ve 5809 Sayılı Haberleşme Kanununa Muhalefet Olmak suçlarından aranan toplam 3 şüpheli şahıs yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı.
Öte yandan, yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.
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