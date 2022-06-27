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Denizli’de kaçakçılara göz açtıtılmıyor

Denizli’de alkol, eşya ve silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheli çok sayıda malzemeyle yakayı ele verdi.

DENİZLİ 27.06.2022, 15:45
Denizli’de kaçakçılara göz açtıtılmıyor

Denizli’de alkol, eşya ve silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheli çok sayıda malzemeyle yakayı ele verdi.

Denizli’de “Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Emtia Kaçakçılığı” ve “Yasadışı Silah Ticareti” suçlarının önlenmesi amacıyla 3 farklı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 440 litre sahte alkol üretmekte kullanılan etil alkol, 642 adet kaçak cinsel içerikli ilaç ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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