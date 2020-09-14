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Denizli’de kaçakçılara büyük darbe

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLAR SONUCUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

DENİZLİ 14.09.2020, 17:53
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Denizli’de kaçakçılara büyük darbe

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılığı önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde tütün mamulleri ve eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmış, adli mercilerce tutuklandı. Haberleşme kanununa muhalefet olmak suçlarından aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmış, hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Olmak suçundan aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı ve hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek ele geçirildi.

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