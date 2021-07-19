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Denizli’de kaçakçılara 7 ayrı operasyon; 10 gözaltı

Denizli’de sahte alkol, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 10 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ 19.07.2021, 16:06
Denizli’de kaçakçılara 7 ayrı operasyon; 10 gözaltı
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Denizli’de sahte alkol, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 10 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri sahte alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 10 şüphelinin yanı sıra 22 bin 200 makaron, 2 bin 200 dolma sigara, 79 şişe kaçak alkol, değişik markalarda 101 adet cep telefonu ve 6 adet kulaklık ele geçirildi.
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