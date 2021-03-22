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Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 6 gözaltı

Denizli’de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ 22.03.2021, 14:34
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Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 6 gözaltı

Denizli’de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 6 şüphelinin yanı sıra 205 litre kaçak alkol, 231 adet kaçak cep telefonu, 385 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 4 bin 460 adet dolma sigara, 520 adet kaçak gözlük ve 50 adet kaçak bilgisayar hoparlörü ele geçirildi.
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