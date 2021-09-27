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Denizli’de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı
Denizli’de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.
DENİZLİ 27.09.2021, 16:53
Denizli’de tütün ve tütün mamulleri ile çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Denizli’de tütün ve tütün mamulü ile çeşitli türde kaçak eşyaları yurda sokarak satışını yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 bin 560 adet dolma sigara, 6 bin 750 kilogram kıyılmış tütün, 193 adet sigara yan ürünü ve çok sayıda değişik marka ve modelde cep telefonu ele geçirildi.