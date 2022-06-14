Denizli’de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor

Denizli’de Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü, Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı önündeki alanda tanıtım stantlarının açılmasıyla devam etti. İl Jandarma Komutanlığı’nca özel teşkil edilmiş jandarma birimlerinin tanıtımının yapıldığı stantlarda, birçok milli araç ve silah gereçleri yer aldı.

Özel eğitimli jandarma köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni toplarken, etkinlikte tüm şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. Kutlama programına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.