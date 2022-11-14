Denizli’de ’İvesi koyun’ projesi hayata geçirildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İvesi koyun ırkı projesinin yeni proje olarak hayata geçtiğini açıkladı.

İvesi koyun ırkı yetiştiricilerine müjde veren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “12 Kasım 2022 tarih ve 32011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2022/36 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde 2011 yılından itibaren uygulanan Karya 1 ve Karya 2 koyun projesinden sonra İvesi koyun ırkı projesi de yeni proje olarak uygulamaya konmuştur. Proje için en az 100 baş sürü büyüklüğüne sahip 1 yaş üzeri anaç ivesi ırkı koyunu olan yetiştiricilerimizin başvuruları değerlendirilerek projeye dahil edilecektir” dedi.