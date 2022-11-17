Denizli’de İvesi koyun besiciliği yapan çiftçilere destek verilecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Karya koyunu ve kıl keçisi projesinin ardından hayata geçirilen yeni program ile İvesi koyun besiciliği yapan çiftçiler destekleme çerçevesine dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı’ projesi, Denizli’de ilk kez 2011 yılında 61 besiciye sağlanan 12 bin 600 baş Karya koyunu desteğiyle uygulanmaya başladı. 2016 yılında 49 besiciye dağıtılan 6 bin 300 baş kıl keçisiyle çerçevesi genişleyen hayvan ıslahı çalışmalarına, 2022 yılında yeni bir proje daha eklendi.

En az 100 İvesi koyunu olan destekten yararlanacak

12 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğiyle, Denizli’de İvesi ırkı koyun besiciliği yapan çiftçiler proje dahiline alındı. 6 bin baş anaç ile 300 baş erkek hayvandan oluşturulacak proje için en az 100 baş sürü büyüklüğüne sahip 1 yaş üzeri anaç İvesi ırkı koyunu olan besicilerin başvuruları değerlendirilerek projeye dahil edilecek. Projede en az 100 baş İvesi ırkı hayvanı bulunan işletmeler, ırkı uygunluğu ve damızlık vasfı bakımından Adnan Menderes Üniversitesinde görevli proje lideri tarafından kontrol edilecek. Yapılacak kontroller sonucunda en uygun sürüler belirlenerek, bu işletmelere Bakanlık tarafından destek verilecek. Besicilerin elinde bulunan mevcut hayvanların ıslahını amaç edinen projede, işletmelere herhangi bir hayvan seçimi veya dağıtımı yapılmayacak. Islah sayesinde damızlık işletmeler oluşturulacak.

Bu proje sayesinde Bakanlık tarafından besicilere verilecek destekleme ile Denizli’de mevcut İvesi ırkı koyunlarında döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca damızlık küçükbaş hayvancılık işletmelerindeki hayvanların kayıt altına alınarak ıslah çalışmaları ile kaliteli damızlık hayvan elde edilmesi amaçlanıyor.