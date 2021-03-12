banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi

Denizli’de İstiklal Marşının 100. yıldönümü kutlandı

İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri yapılan program ile kutlandı.

DENİZLİ 12.03.2021, 17:49
2
Denizli’de İstiklal Marşının 100. yıldönümü kutlandı

İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri yapılan program ile kutlandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşının kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü kapsamında Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde anma programı düzenledi. Gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program okul öğrencisi Adem Yeşilay’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2021 yılı “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” etkinlikleri kapsamında il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrencilerin şiir dinletisi ise devam eden program Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Fazilet Aydemir’in yazdığı ve öğrencilerinin sahnelediği “Asımın Nesli” tiyatrosu katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

“İstiklal Marşı Türk nesillerinin millî ve manevi ruhlarını besleyen ulvi bir rehberdir”

İstiklal Marşının bağımsızlığın en önemli işareti olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Bugün İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılını kutluyoruz. Millî marşlar, bir milletin varlık ve bağımsızlık duygularının en önemli ve en etkili sembolleridir. İstiklâl Marşı’mız vatan, millet ve bayrak sevgisinin en derin ifadesi, bağımsızlığımızın en veciz örneğidir. Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle düşmanlara karşı yürüttüğü ölüm kalım mücadelesinin en önemli timsali, asla esir edilemeyeceğinin en yüksek sesle cihana haykırışıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı millî mücadele boyunca hem cephe hem de cephe gerisinde önemli roller üstlenen Mehmet Akif Ersoy, millî marş ve bayrak kavramlarını bir araya getirir. Türk milletinin mukaddesatının varlık, inanç, bayrak ve istiklâl sembollerinde aranması gerektiğini belirtir. “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.” sözleriyle de bağımsızlığın önemine işaret eder. Unutmamak gerekir ki İstiklâl Marşı, sadece yazıldığı devre ümit ve iman aşılamaz. İstiklâl Marşı’mız, taşıdığı ve dile getirdiği yüce değerler vasıtasıyla bütün Türk nesillerinin millî ve manevi ruhlarını besleyen ulvi bir rehberdir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, İstiklâl Marşı’mızın kabul edilişinin 100. yılını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20