Denizli’de İlköğretim Haftası etkinlikleri

Denizli’de İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Denizli’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası için kutlama programı yapıldı. Program MEB Genel Müdürü Umut Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı.

Pamukkale Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu’nda gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama törenine; Denizli Vali Vekili Dr. Adem Uslu, MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiirleri ile devam etti. Okul öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisi büyük bir ilgi ile izlendi.

“Denizli’nin, eğitim-öğretim alanında ilk üç sıralarda yer aldığını görmek mümkündür”

Köy yaşam merkezlerini hayata geçirmek için canla başla çalışmakta olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bugün yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bizlere ve milletimize hayırlı olsun. Her şeyden önce biz öğretmenler filizlerin çiçeğe, ağaca, ormana dönüşmesi için çabalayan, öğrencilerimizin nefes alıp verdikleri atmosferi mutlulukla dolduran ve onlara kol kanat geren eğitim sevdalılarıyız. Ülkemizde son on yılda eğitimde başarı istatistiklerine bakıldığında Denizli’nin, eğitim-öğretim alanında ilk üç sıralarda yer aldığını görmek mümkündür. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın büyük önem verdiği okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin çerçeveli bir şekilde desteklenmesi konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu üç konunun gelecek nesillerimiz için ne kadar önem arz ettiğinin bilinciyle hareket etmekteyiz. Bakanlığımızca her yerde matematik anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliğinde Denizli olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve iyi uygulamalarla yer almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bakanlığımızın bir başka önemli projesi olan köy yaşam merkezleri ile ilgili olarak da ilimizde yeni köy yaşam merkezlerini hayata geçirmek için canla başla çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Okullarımızda 47 bin 600 adet kütüphane kurduk”

Geçtiğimiz bir yıldan bu yana bin 500 anaokulu, 10 bin anasınıfı açtıklarını belirten MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, “Son bir yılda, Bakanlık olarak özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlama konusunda büyük adımlar attık. Geçtiğimiz bir yıldan bu yana bin 500 anaokulu, 10 bin anasınıfı açtık. Bin 325 tanesi geri dönüşüm kütüphanesi olmak üzere okullarımızda 47 bin 600 adet kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerimizde şu ana kadar 75 milyon kitap sayısına ulaştık ve yılsonuna kadar bu sayıyı 100 milyon kitap sayısına çıkartacağız. Temel eğitim okullarımıza artık doğrudan bütçe gönderiyoruz ve 3.75 milyar liralık bir paylaşım yaptık. Okullarımıza 523 bin etkileşimli tahta kazandırdık ve her ilçemize çevre dostu en az bir okul kazandırdık. Eğitim adına yaptığımız oldukça yoğun bir çalışmanın ardından buradaki coşkuyu, mutluluğu görünce; insan tüm bu yoğunluk ve yorgunluğa değdiğini düşünüyor. Daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımız, gittiğimiz illerde veli ve öğretmenlerimize selamlarını iletmemizi istedi. Ben de bir Denizlili ve burada okuyup mezun olmuş biri olarak bizlerin göğsünü kabarttığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılımızın hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor sevgili çocuklarımıza da iyi dersler diliyorum” dedi.

“Eğitim öğretim yılımız tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun”

Öğrencilerin yaşadıkları heyecana ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Denizli Vali Vekili Dr. Adem Uslu, “2022-2023 eğitim öğretim yılının ve ilköğretim haftasının açılış programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duymuş olduğum mutluluğu ve memnuniyeti ifade ediyor; sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Eğitimin her kademesindeki kıymetli öğrencilerimizin ayrı ayrı heyecanlar yaşadığını görüyorum. Allah öğrencilerimizin yaşadıkları bu güzel heyecanı, eğitim öğretim noktasındaki gayretlerini hiç eksiltmesin ve 2022-2023 eğitim öğretim yılımız tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Protokol konuşmaları sonrası ilk ders zilini Denizli Vali Vekili Dr. Adem Uslu, MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici çaldı. İlk ders zilinin çalması ile birlikte öğrenciler okula Türk Bayrağımızın altında geçerek girdi. Denizli Vali Vekili Dr. Adem Uslu, MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici protokolle birlikte sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile İlköğretim Haftasını kutladılar.