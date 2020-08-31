Denizli’de ilk ders zili çaldı
DENİZLİ’DE, 808 OKULDA, 14 BİN 454 ÖĞRETMEN VE 187 BİN 682 ÖĞRENCİ İÇİN 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ ÇALDI VE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI.
Denizli’de, 808 okulda, 14 bin 454 öğretmen ve 187 bin 682 öğrenci için 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve uzaktan eğitim başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de de uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okullarda İstiklal marşının okunmasının ardından ilk ders zili çaldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merkezefendi Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlerle birlikte İstiklal marşını okudu ve ders zilini çaldı. Oğuz, “21 Eylül 2020 tarihinde okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açmak için çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.
“Şanlı Bayrağımızı göndere çektik”
Her eğitim öğretim yılının ilk günü okullarımıza hayat veren öğrencilerimizle dolup taşan okullarımızda büyük bir heyecan ve coşku ile eğitim öğretim yılının başladığını söyleyen Müdür Oğuz, “2020-2021 eğitim öğretim yılında da bu çoşkuyu yaşamak için Sayın Bakanımızın da belirttiği tüm okullarımızda aynı anda öğretmenlerimizin katılımı ile İstiklal Marşımız eşliğinde Şanlı Bayrağımızı göndere çektik. Ardından ilk ders zilini çalarak eğitim öğretim yılını başlattık” diye konuştu.
Öğrencilerin yokluğunun verdiği buruklukla başlayan eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını dileyen Oğuz, “Öğrencilerimiz 18 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan eğitimle derslerine başlıyor. Bakanlığımızın eğitim takvimi doğrultusunda da 21 Eylül 2020 tarihinde okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açmak için çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Okullarımızın neşe kaynağı öğrencilerimizin yokluğu burukluğu ile başlayan eğitim-öğretim yılı ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Öğrencilerimiz 18 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan eğitimle derslerine başlıyor. Bakanlığımızın eğitim takvimi doğrultusunda da 21 Eylül 2020 tarihinde okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açmak için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.
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