Denizli’de ilaçların yanlış ve gereksiz kullanımına dikkat çekildi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilaçların yanlış ve gereksiz kullanımı konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için bir alışveriş merkezinde Akılcı İlaç Kullanımı ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı konulu stant açıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından açılan stantta sağlık çalışanları tarafından alışveriş merkezine gelen vatandaşlara broşür dağıtılarak akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi verildi, yine çocuklara üzerinde ‘Antibiyotikte Değil Sağlığınızda Israrcı Olun’ yazılı balon, boyama kitabı ve kalemler hediye edildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, akılcı olmayan ilaç kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyerek; “İlaçların nasıl kullanıldığı, hangi dozda, hangi sıklıkta ne kadar sürede kullanılması gerektiği ve saklama koşulları çok önemlidir. Halk arasında yapılan en büyük hatalardan biri kişinin kendi tedavisi için kullandığı ilaçları yakınlarına tavsiye etmesidir. Doğru ilaç, doğru kişiye doğru dozda kullandığı takdirde faydalı olmaktadır. İlaçların yararı olduğu kadar yanlış kullanıldığında pek çok zararı da vardır. Gereksiz ilaç kullanımı iç organlarımıza zarar verebilir. Hekim yazmadığı sürece kesinlikle antibiyotik kullanmamak gerekir” dedi.

“Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak”

Akılcı İlaç Kullanımı konusunda Denizli’de önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Sağlık Bakanlığımızın Akılcı İlaç Kullanımı 2018-2022 Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Denizli’de Birinci Basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Aile Hekimleri başta olmak üzere tüm devlet hastanelerinde çalışan doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer sağlık personellerine düzenli aralıklarla eğitimler verildi. İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Halk Eğitim Merkezleri’nde bilgilendirmeler yapıldı. Okullarda, AVM’lerde, şehrin önemli noktalarında stantlar açıldı. Akılcı ilaç kullanımı konusunda yaptığımız çalışmalara ek olarak 2022-2023 yıllarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle ilimizdeki tüm Anaokulu ve İlkokullarda eğitimler vermeyi planlıyoruz. Burada amacımız okul öncesi ve ilkokul yaş grubuna uygun hazırlanmış materyal ve eğitim dokümanları ile akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak” dedi.