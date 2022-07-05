Denizli’de İl Koordinasyon Kurulu 2. toplantısı yapıldı

Denizli’de 2022 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları ile yatırımcı Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; “İlimizde, 2022 yılı ilk altı ayında 18 yatırımcı kuruluşumuzun programında 284 proje mevcuttur. Bu projelerden 11’i bitirilmiş, 164’ü devam etmektedir. 24 adet proje ihale aşamasında olup, 82 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır, 3 proje ise tasfiye aşamasındadır. Programdaki 284 projenin; 104’ü tarım, 43’ü ulaştırma, 35’i eğitim, 19’u sağlık, 11’i enerji, 8’i imalat, 7’si kültür-turizm, 2’si konut ve 55’i diğer kamu hizmetleri sektörlerine aittir. İlimiz genelinde 2022 yılı ilk altı ayında ayrılan 1 milyar 536 milyon Lira ödeneğin 664 milyon Lirası harcanarak yüzde 31 nakdi, yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarımıza ilimizde gerçekleştirdikleri yatırımlarda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu konuşmasının ardından ilgili kurumların bölge ve il müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdiler.