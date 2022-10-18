Denizli’de iki önemli hafta birada kutlandı

Denizli’de, İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde konferans gerçekleştirildi.

Denizli İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ensar Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Aşık, PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Şimşek, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an Kursu Öğreticisi Halil Murat Özer’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası için hazırladığı sinevizyon gösterimi sonrasında programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Mehmet Aşık yaptı.

“Önemli haftaları bir tema ile kutluyoruz”

Önemli iki farklı haftanın bir arada kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten konuşmasına başlayan Müftü Aşık, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası bir arada kutlamaya karar vermiştir. Başkanlığımız, toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olması için önemli haftaları bir tema ile kutluyor. Bu bağlamda, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının teması ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ olarak belirlenmiştir. Bugün burada bizlere hitap edecek olan Prof. Dr. Mehmet Şeker hocam İzmir Yüksek İslam Enstitüsünde hocamızdı. Davetimizi kırmayıp bizlere konferans verecektir. Başta hocamıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

İslam kültür ve medeniyetinin merkezinde camiler bulunduğunu söyleyen Aşık, Peygamber Efendimiz’in (SAV) Medine’ye hicret ettikten sonra ilk yaptığı iş olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa girişimi olduğunu söyledi. "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" adlı konferansı veren Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker, Cenab-ı Allah insanoğlunu dünyada halife olması için oluşturduğunu belirtti.

“Bu yol sırat-ı müstakim olan Cenab-ı Allah’ın yoludur”

İnsanoğlu bu dünyaya geliş amacı Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen "Halife kıldı" ayetini düşünmesi gerektiğini kaydeden Prof. Şeker konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ayetten yola çıkarak insan demek, görevli, halife demektir. Bu vazifemiz ilk insandan başlayıp kıyamete kadar sürecek. Bu dünyayı imar ve ihya etmesi için insanın Cenab-ı Allah’ın emirleri ve yasaklarını peygamberlerinin vesilesi öğrettiği şekilde gitmesi gerekiyor. Bu yol sırat-ı müstakim olan Cenab-ı Allah’ın yoludur. Bu yola davet de irşat etmekle olur. İrşat kelimesi rüşd kökünden gelmekte olup, sözlükte ’doğru yolu bulup kararlılıkla benimsemek’ anlamıyla beraber ’doğru yolu göstermek’ demektir. İrşat, davet ile başlar, güzel ahlak ve iyi davranışlarla gelişir ve mükemmelleşir"

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Mehmet Şeker’e verdiği konferanstan dolayı teşekkür eden Müftü Aşık, günün anısına 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Denizli meydanında halka millî mücadele için verdiği fetvanın tablosunu hediye etmesiyle program son buldu.