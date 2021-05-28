Denizli’de ihracatı yüzde 131,7, ithalat yüzde 116,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 131,7 arttı, ithalat yüzde 116,3 artarken Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 131,7 arttı, ithalat yüzde 116,3 arttı

İhracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 131,7 artarak 350 milyon 569 bin dolar, ithalat ise yüzde 116,3 artarak 187 milyon 930 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk 3 sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,87 ile 339 milyon 604 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,23’le 7 milyon 806 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,88’le 3 milyon 79 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 94,17 ile 176 milyon 964 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,05’le 9 milyon 484 bin dolar, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,75’le de 1 milyon 404 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Nisan ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 49 milyon 467 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 31 milyon 496 bin dolar ile ABD ve 31 milyon 192 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

2021 yılı Nisan ayında Denizli’ye en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 29 milyon 112 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 26 milyon 760 bin dolar ile Özbekistan ve 18 milyon 237 bin dolar ile Bulgaristan izledi.