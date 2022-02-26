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Denizli’de Hocalı Soykırımı unutulmadı

Denizli’de Hocalı Soykırımı’nın 30. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Hocalı Soykırımı’nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, " Bu yapılan soykırım unutulmayacak. Soykırımların unutulduğunda tekrarlamak gibi bir huyu vardır" dedi.

DENİZLİ 26.02.2022, 13:16
Denizli’de Hocalı Soykırımı unutulmadı

Denizli’de Hocalı Soykırımı’nın 30. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Hocalı Soykırımı’nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, " Bu yapılan soykırım unutulmayacak. Soykırımların unutulduğunda tekrarlamak gibi bir huyu vardır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı’nın yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Tören, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Hocalı Soykırımı Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu tarafından çalınırken, Kazım Kaynak Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Busenaz Çete tarafından Hocalı Soykırımı’nı anlatan şiir okundu. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada 26 Şubat 1992’de yaşanan Hocalı’da yaşanan soykırımın asla kabul edilemez olduğunu, o gün tüm dünyanın yaşananlara göz yumduğunu vurguladı.

"O gün adalet susmuş, insanlık unutulmuştur"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: " O gün kendine çağdaş, batılı, insan haklarına saygılıyım diyen ülkeler o soykırıma sağır ve kör kalmış, adalet susmuş, insanlık unutulmuştur. Şükürler olsun ki bugün bir millet, iki devlet dediğimiz, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti iki devlet olarak kardeşliği her geçen gün pekişerek devam ediyor. Azerbaycan’ın ordusuyla yapmış olduğu harekât sonrasında 30 yıl işgal altındaki Karabağ’ı geri alması da bizleri mutlu etmiştir. Çünkü biz bir milletiz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onların hüznü, bizim hüznümüzdür."

"Bu yapılan soykırım unutulmayacak"

2016 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldıkları karar ile Azerbaycan Karabağ Parkı ve Hocalı Soykırımı Anıtı’nın yapım sürecini anlatan Başkan Osman Zolan, " Bu soykırımın unutulmaması için, Azerbaycan’la bir millet ve kardeş olduğumuzu, acılarını hissettiğimizi göstermek için bu soykırım anıtını Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılında yapmaya karar verdik. İçerisinde bulunduğumuz parkında adı Azerbaycan Karabağ Parkı oldu. Artık bu park, anıt burada durdukça kardeşliğimiz pekişecek. Bu yapılan soykırım unutulmayacak. Soykırımların unutulduğunda tekrarlamak gibi bir huyu vardır. Unutulmadığı zaman tedbir alırsınız. Kendinizi ona göre hazırlarsınız ama unuttuğunuz da o düşmanları, soykırım yapanları kendinize çok yakın görür, dost gibi görürsünüz. Tedbirsiz yakalanırsınız. Onun için tarihten ders almak lazım" diye konuştu.

"Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır"

Türk milletinin tarih boyuca kimseye zulüm etmediğini hatırlatan Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: " Geçmişimize baktığımızda hangi devirde olursa olsun bizim milletimiz, gurur duyduğumuz Türk milleti hiçbir zaman zulüm etmemiştir. Hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Hiçbir zaman çocuğa, kadına af dileyene savaşta bile kılıç sallamamıştır. Canına, namusuna, diline, dinine dokunmamıştır. Özgür yaşamaları için ortam hazırlamıştır. Bu tarihte net bir şekilde ortadadır. Onun için biz geçmişimizle, ecdadımıza ne kadar gurur duysak azdır."

"Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz"

Tarihi çarpıtmak isteyenlere karşı uyanık olunmalı uyarısında bulunan Başkan Zolan, " Yaşananları hatırlatmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi unutmayacağız. İnşallah el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içinde kardeşlerimizle birlikte bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz.30 yıl önce Hocalı’da katledilen, can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları saygıyla, şükranla anıyorum. Bunun yanında bugüne kadar bu toprak ve bayrağımızın dalgalanması uğruna şehit olmuş tüm büyüklerimize, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüze şükranlarımı arz ediyorum. Onları minnet ve şükranla anıyoruz. Mekânları cennet olsun. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun” diye konuştu.

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