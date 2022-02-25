Denizli’de hem evlenen hem de boşananların sayısı arttı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 2021 yılında hem evlenen hem de boşanan çiftlerin sayısı arttı. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 7 bin 538, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 20.3 artarak 2 bin 793 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli ilinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 7 bin 538 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 561 bin 710 oldu.

Denizli’de kaba evlenme hızı binde 7,21 oldu

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Denizli’de 2021 yılında binde 7.21 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba evlenme hızı en yüksek 14. il oldu. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı

2020 yılında Denizli’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27.8 iken 2021 yılında da 28.1 oldu. Kadınlarda 2020 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24.8 iken 2021 yılında 25.1 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28.1, kadınlar için 25.4 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı

Denizli’de boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.3 artarak 2 793 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27.5 artarak 174 85 oldu.

Denizli kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 5. İl

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Denizli’de 2021 yılında binde 2.67 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba boşanma hızı en yüksek 5. il oldu. Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3.04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3.01 ile Antalya, binde 2.93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0.40 ile Hakkari, binde 0.46 ile Siirt ve Muş izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 2.07 olarak gerçekleşti.