Denizli’de hayvan hastalıklarına karşı aşı takvimi açıklandı

Denizli’de hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin denetlenmesi ile ilgili 2023 yılı genelgesi yayınlandı. İl genelinde hayvan hastalıklarına karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar açıklandı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bakanlık tarafından düzenlenen hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin denetlenmesi ile ilgili 2023 yılı genelgesi yayınlandı. Bu çerçevede programa alınan salgın hayvan hastalıklarına karşı başta şap hastalığı olmak üzere sığırlarda ve koyun-keçilerde brusella, şarbon, kuduz, koyun-keçi çiçeği ve koyun-keçi vebasına karşı aşılama çalışmaları planlandı. Bu plan çerçevesinde 275 bin 454 baş sığır ve manda, 741 bin 814 baş koyun ve keçi, 21 bin 745 kedi ve köpek varlığı bulunan Denizli’de, hayvan hastalıklarına karşı alınacak önlemler ve çalışmalar da belli oldu.

Hayvanların aşı vurulma tarihleri açıklandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi: “İlde tüm sığır ve mandalar ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez şap hastalığına karşı aşılanacak. İlkbahar Şap aşılama kampanyası 24 Ocak - 28 Nisan tarihleri ile Sonbahar Şap aşılama kampanyası 1 Eylül- 17 Kasım arasında yapılacaktır. Sığırlarda 3-6 aylık buzağılar ile koyun-keçilerde 3-6 aylık dişi kuzu ve oğlaklar, damızlık erkek hayvanlar yıl boyu düzenli olarak brusella hastalığına karşı aşılanacaktır. İlimiz genelinde tüm sahipli kedi ve köpekler kuduz hastalığına karşı 30 Ocak-28 Nisan tarihleri arasında aşılanacaktır. Şarbon hastalığı aşılama çalışması sadece Çivril İlçesinde ve duyarlı hayvanların tamamının meraya çıkışlarından önce yapılacak ve aşılama 12 Mayıs tarihine kadar tamamlanacaktır. Geçmiş yıllarda koyun-keçi çiçeği hastalığı çıkan Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Kale, Serinhisar, Tavas ilçelerinde küçükbaş hayvanlara karşı koyun-keçi çiçeği aşılaması yıl boyu yapılacaktır. Ayrıca koyun- keçi vebası hastalığına karşı yeni doğan kuzu ve oğlaklar ile geçmişte hastalık çıkan yerlerde tüm hayvanlar aşılanacak ve aşılama 14 Şubat- 1 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır”