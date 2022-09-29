Denizli’de hastalıktan ari işletmeler denetleniyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli genelinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmeleri sağlık ve hijyen koşullarının yanı sıra tüberküloz ile brucella hastalıklarından ari hayvansal ürün sunabilmek için denetleniyor.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafınsan yürütülen ‘Ari İşletme’ denetimleri çerçevesinde Çivril İlçesi Ömerli Mahallesinde bulunan Ömer Deniz’e ait büyükbaş hayvancılık işletmesi ziyaret edildi. Gerekli denetim ve bilgilendirmeler yetiştiriciye yapılarak, yapılan denetim sonucu bahse konu işletmenin arilik statüsünün devam ettirilmesine karar verildi.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yeteri kadar hayvansal protein alması şarttır. Hayvansal protein kaynakları büyükbaş, küçükbaş, su ürünleri ve arıcılıktır. Hayvanlardan insanlara geçen 240 adet civarında zoonoz diye tabir edilen hastalıklar mevcuttur. Bunlardan başlıcaları tüberküloz ve brucelladır. Bu nedenle ülkemiz genelinde büyükbaş hastalıktan ari işletmeler oluşturulmaktadır. İlimizde de bu çalışmalar yapılarak Türkiye geneline göre önemli oranda başarılar elde edilmektedir. Bakanlığımızca da çiğ sütün pazarlanması, sadece yetkili merciden izin alınmış, hastalıktan ari hayvancılık işletmelerden yapılacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla hastalıktan ari işletmeler sağlıklı gıda açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede İl Müdürlüğü olarak başarılı şekilde çalışmalarımız devam etmekte olup hedefimiz İlimizdeki işletmelerin tamamını hastalıktan ari işletme haline getirmektir. Hastalıktan Ari İşletme için detaylı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz İl veya İlçe Müdürlüklerimizden gerekli bilgiyi temin edebilirler” denildi.