Denizli’de haftaya yağışla başladı

Meteorolojinin Denizli için günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu.

Denizli’de sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde yağan yağmur cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkisini gösterirken o anda dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle trafiğe çıkan araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı ilçelerde cadde ve sokakları adeta sel götürdü.