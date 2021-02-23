Denizli’de haftalık yüz bin nüfusta vaka sayısı 31,51 olarak açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık yüz bin nüfusa karşılığa gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış oluğu konusunda uyardı. Denizli’de 15-21 Şubat 2021 haftalık veriye göre 31,51 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal hesabından illere göre haftalık vaka sayısını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca, “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” dedi.

Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Denizli’de her 100 bin kişide haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı 31,51 olarak açıklandı.