Denizli’de Hafızlık, Kur’an kursları muafiyeti ile ilgili kararlar açıklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığından korona virüs tedbirleri hususunda toplanarak 5 No’lu yeni kararı açıkladı. Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasıyla hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15 Şubat 2021 Pazartesi’den itibaren eğitimin başlayacağı ve belirli kurallar çerçevesinde kısıtlamalar muaf tutulacağı açıklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 01 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması kararlaştırılması ile bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığının 10 Şubat 2021 tarihli yazısında hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtildiği açıklandı.

Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında belirli şartlarda kısıtlamalardan muaf tutulacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ise şöyle: “İçişleri Bakanlığının 12 Şubat 2021 tarihli ve “Hafızlık Kur’an Kursları Muafiyeti” konulu yazısına istinaden, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci, kursiyer, öğretici ve çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma, ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci, kursiyer, öğretici, çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş ve benzeri kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir”.