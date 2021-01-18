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Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine narkotik timleri geçit vermiyor. Hafta içerisinde çok sayıda operasyon ile onlarca tacir gözaltına alınırken birçok türde uyuşturucu madde ele geçirildi.
DENİZLİ 18.01.2021, 17:59
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Denizli’de uyuşturucu tacirlerine narkotik timleri geçit vermiyor. Hafta içerisinde çok sayıda operasyon ile onlarca tacir gözaltına alınırken birçok türde uyuşturucu madde ele geçirildi.Denizli’de Narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kente uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışını gerçekleştiren 4 şüpheli bir süre Narkotik timleri tarafından takibe alındı. Operasyon için düğmeye basan Narkotik timleri 2’si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 77 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramalarda 132 gram metamfetamin, 419 gram esrar, 10 gram eroin, 12 adet sentetik ecza hap, 34 birim sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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