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Denizli’de gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji Denizli ve ilçelerinin tamamında havanın bulutlu olup gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

DENİZLİ 28.06.2022, 09:30
Denizli’de gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji Denizli ve ilçelerinin tamamında havanın bulutlu olup gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2022 saat 06.00 ile 29 Haziran 2022 saat 06.00 aralarındaki hava tahminlerini yayımladı. Denizli ve ilçelerinin tamamında havanın çok bulutlu olup yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Hava sıcaklığında önemli bir değişik olmayacağının tahmin edildiği bildiride, Kuzey yönlerinden ise orta kuvvetli rüzgarın eseceği belirtildi.

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26°
parçalı az bulutlu