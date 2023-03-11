Denizli’de gazeteciler sandığa gitti

Denizli Gazeteciler Cemiyeti, seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, STK temsilcileri ve basın çalışanları katıldı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay’ın tekrar aday olmadığı seçimlerde Osman Nuri Boyacı ile Mümtaz Dündar’ın listeleri yarıştı. Olağan genel kurul birlik ve beraberlik havasında gerçekleştirildi. Açış konuşmalarında söz alan protokol üyeleri, toplumun haber alma ihtiyacını gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren basın çalışanlarının ulvi bir görev yerine getirdiğini vurguladı. Denizli medyasının her daim yanında olduklarını ifade ederek, genel kurulun medya çalışanlarına, Denizli’ye hayırlı olmasını diledi.

“Başarılar diledi”

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, yönetimde görev alan gazeteci arkadaşlarıyla birlikte, 3 yıl boyunca büyük çaba içerisinde çalıştıklarını söyledi. Her bir yönetim kurulu üyesine emeklerinden dolayı teşekkür eden Karaçay, göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Genel kurulda yapılan oy sayımının aydından başkanlığa, Osman Nuri Boyacı seçildi