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Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci yakalandı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE İL GENELİNDE FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPTIĞI OPERASYON NETİCESİNDE 1 ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİ YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ.
DENİZLİ 12.10.2020, 16:41
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir hafta içerisinde il genelinde FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon neticesinde 1 eski askeri öğrenci yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 ile 11 Ekim 2020 tarihleri arasında il geneli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesörlü, sabit hatlar ve büfe ardışık arandıkları tespit edilen 1 eski askeri öğrenci yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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