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Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

DENİZLİ’DE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FETÖ VE PDY TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA 3 ŞAHIS YAKALANDI.

DENİZLİ 19.10.2020, 16:09
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Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Denizli’de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 12 ile 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şahıs yine ankesörlü sabit hatlar ve büfe ardışık hatlardan arandıkları tespit edilen 1 şüpheliyle ile toplam 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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