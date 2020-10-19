Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
DENİZLİ’DE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FETÖ VE PDY TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA 3 ŞAHIS YAKALANDI.
Denizli’de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 12 ile 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şahıs yine ankesörlü sabit hatlar ve büfe ardışık hatlardan arandıkları tespit edilen 1 şüpheliyle ile toplam 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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