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Denizli’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 eski askeri öğrenci olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.
DENİZLİ 28.12.2020, 17:23
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Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 eski askeri öğrenci olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1’i eski askeri öğrenci olduğu öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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