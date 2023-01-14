Denizli’de faili meçhul 21 olay aydınlatılarak 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri faili meçhul asayiş olaylarına yönelik 4 ilçede yaptığı operasyonda 21 olay aydınlatılarak 5 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul asayiş olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çivril, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.K., Y.A., S.K., A.K.K. ve T.E. isimli 5 şüpheli tespit edildi.

5 şahıs tutuklandı

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Çivril, Honaz, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda H.K., Y.A., S.K., A.K.K. ve T.E. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararının ardından 5 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyon sonucu 21 faili meçhul olay aydınlatıldı.