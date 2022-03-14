banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Denizli’de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 274 kişi sorgulandı.

DENİZLİ 14.03.2022, 15:39
Denizli’de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 274 kişi sorgulandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 7 ile 13 Mart 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 49 bin 274 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. 4 Kahvehane ve 3 dernek lokalinde yapılan kontrollerde, 1 kahvehane ve 1 dernek lokalinde toplam 7 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 7 kişiye toplam 12 bin 733 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 2 kişiye ise “Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. 2 Fuhuş olayında toplam 7 kişiye “Fuhuşa teşvik etmek ve aracılık” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 3 kişiye 3 bin 513 TL idari para cezası uygulanırken, yabancı uyruklu 1 kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birime sevk edildi. Bir içkili mekanda yapılan denetimde canlı müzik belgesinin olmadığı tespit edilerek, gerekli idari işlem yapıldı.

121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 28 adet fişek, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 9 adet hırdavat malzemesi, 2 adet çalıntı akü, 1 adet altın zincirli gerdanlık, 1 adet pırlanta yüzük, 1 çift altın küpe, 1 adet kol saati, 1 adet televizyon, 140 kilogram ağırlığında hurda malzeme ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 50 TL para ele geçirildi.

4 apart yetkilisine ve 1 araç kiralama şirketine toplam 135 bin 423 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 170 apart dairesi ve 6 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimler sonucunda 4 ayrı apart yetkilisine “Kimlik Bildirim Sistemine” dahil olmamaktan toplamda 107 bin 144 TL, 1 araç kiralama şirketine ise “Kiralık Araç Bildirim Sistemine” dahil olmamaktan 28 bin 279 TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 135 bin 423 TL idari para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19