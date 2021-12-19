Denizli’de El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali tam hızıyla devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali son gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Festivalde yazar Şermin Yaşar çocuk okurlarıyla bir araya geldi ve yoğun ilgi gördü.

Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki festivalde yazar Şermin Yaşar çocuk okurlarıyla bir araya geldi. Yaşar’ın söyleşisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Servergazi Salonu’nu dolduran çocuk ve yetişkinler Şermin Yaşar’ın çocukluğunu, yazmaya başlamasını, kitapları nasıl yazdığını ve hayat hikayelerini büyük bir dikkatle dinlediler. Çocuklara neler yapmaları gerektiğini anlatan Yaşar, çocuklara hayal kurmaktan ve yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmemelerini söyledi. Yaklaşık iki saat süren söyleşide çocuklar ünlü yazar Şermin Yaşar’a sorularını yönelttiler. 160 standın kurulduğu ve yoğun katılımın sağlandığı festivalde atölye çalışmaları, sürpriz etkinlikler ve el emeği ürünlerin sergilenmesi gün sonuna kadar devam edecek.

Festivalin ikinci gününde konser veren Zeynep Casalini ve RollBack grubu birbirinden güzel şarkıları seslendirerek kendilerini dinlemeye gelen sanatseverleri adeta coşturdu. Denizli’de olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Zeynep Casalini, festivalin amacına ulaştığını söyleyerek Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti.